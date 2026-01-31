 Обмерзання доріг: ускладнення руху транспорту в Миколаєві 31 січня

У Миколаєві через ожеледицю можливі затримки руху електротранспорту

Через різке погіршення погодних умов та зниження температури повітря відбувається швидке обмерзання доріг, тротуарів і контактної мережі. Рух транспорту «Миколаївелектротранс» може бути ускладнений.

Про це повідомили у комунальному підприємстві зранку 31 січня.

Через негоду можливі тимчасові зміни в роботі громадського електротранспорту: відхилення від графіків руху, збільшення інтервалів та затримки рейсів. Водночас на маршрутах міста працюють усі наявні тролейбуси марки PTS з автономним ходом до 20 км.

Тимчасово призупинено рух тролейбусів за маршрутом №8. Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюють автобуси КП «Миколаївпастранс».

У підприємстві зазначили, що працівники працюють у посиленому режимі та проводять необхідні роботи для забезпечення стабільної роботи транспорту.

Нагадаємо, що про погіршення погодних умов попереджали синоптики напередодні.

