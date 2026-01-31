У Миколаєві через ожеледицю можливі затримки руху електротранспорту
9:10, 31 січня, 2026
Через різке погіршення погодних умов та зниження температури повітря відбувається швидке обмерзання доріг, тротуарів і контактної мережі. Рух транспорту «Миколаївелектротранс» може бути ускладнений.
Про це повідомили у комунальному підприємстві зранку 31 січня.
Через негоду можливі тимчасові зміни в роботі громадського електротранспорту: відхилення від графіків руху, збільшення інтервалів та затримки рейсів. Водночас на маршрутах міста працюють усі наявні тролейбуси марки PTS з автономним ходом до 20 км.
Тимчасово призупинено рух тролейбусів за маршрутом №8. Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюють автобуси КП «Миколаївпастранс».
У підприємстві зазначили, що працівники працюють у посиленому режимі та проводять необхідні роботи для забезпечення стабільної роботи транспорту.
Нагадаємо, що про погіршення погодних умов попереджали синоптики напередодні.
