УП: Росіяни продовжують збільшувати свою присутність на Сумщині

Російська армія щонайменше з осені 2025-го року щомісяця збільшує кількість свого угруповання на Сумщині – окупанти тягнуться до густого великого лісу, що розташований на північний захід від Сум.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на розвідці однієї з бригад, що з початку Курської операції працює на Сумщині

— Основним напрямком наступу залишається захоплена росіянами ділянка між селами Олексіївка-Яблунівка-Юнаківка. З цього боку росіяни мають одразу три «гілки», вздовж яких тягнуться до сіл Хотінь, Писарівка, Нова Січ. Другим, менш помітним, напрямком є Миропілля, — зазначив співрозмовник.

Видання зазначає, що перенесення війни на Сумщині з сіл, де нині українська армія тримає оборону, у ліс означатиме суттєве ускладнення української оборони. Адже бойові дії з рівнинної місцевості перейдуть у густий ліс з глибокими ярами.

Нагадаємо, у грудні 2025 року російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.