На Сумщині дрон атакував мікроавтобус: п’ятеро поранених, серед них дитина

На Сумщині дрон атакував мікроавтобус. Фото: Сумська ОВА

У неділю, 26 жовтня, російські війська вдарили безпілотником по мікроавтобусу, що рухався трасою біля Миколаївської сільської громади Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, поранено п’ятьох людей, серед них – неповнолітня дитина. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Усіх поранених оперативно евакуювали до медичних закладів.

Унаслідок удару мікроавтобус, що їхав у напрямку Сум, повністю згорів.

Григоров уточнив, що на цій ділянці дороги рейсовий транспорт не мав курсувати – для пасажирських перевезень визначені інші маршрути.

Обставини атаки наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня столиця України знову опинилася під ворожою атакою. Внаслідок ударів загинули 3 людини, ще 29 отримали поранення, серед них — 7 дітей.

Після цього стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 33 людей.