  • неділя

    26 жовтня, 2025

  • 12.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 12.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНСНаслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч на 26 жовтня столиця України знову опинилася під ворожою атакою. Внаслідок ударів загинули 3 людини, ще 29 отримали поранення, серед них – 7 дітей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, удари БпЛА спричинили пожежі та руйнування у Деснянському районі Києва.

В одному з 9-поверхових будинків виникла пожежа після влучання дрона, рятувальники евакуювали 13 людей з верхніх поверхів.

Також ще одне влучання зафіксовано в 16-поверховий житловий будинок — з першого по дев’ятий поверх вибито вікна. Крім того, повідомлялося про удар по багатоповерхівці в Оболонському районі, однак пожежі там не виявлено.

У результаті атаки постраждали 29 осіб, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається медична допомога. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНСНаслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНСНаслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНСНаслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНСНаслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНСНаслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Варто зазначити, що це вже другий день поспіль, коли Київ опиняється під ударом. Напередодні, 25 жовтня, російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Київ: постраждали 19 людей, серед них — п’ятеро дітей
Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС
За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?
Реклама

Читайте також:

новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?
Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС
Росіяни атакували Київ: постраждали 19 людей, серед них — п’ятеро дітей

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Миколаївська область знову серед аутсайдерів туристичного сезону: регіон зібрав лише ₴1,4 млн зборів