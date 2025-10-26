Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч на 26 жовтня столиця України знову опинилася під ворожою атакою. Внаслідок ударів загинули 3 людини, ще 29 отримали поранення, серед них – 7 дітей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, удари БпЛА спричинили пожежі та руйнування у Деснянському районі Києва.

В одному з 9-поверхових будинків виникла пожежа після влучання дрона, рятувальники евакуювали 13 людей з верхніх поверхів.

Також ще одне влучання зафіксовано в 16-поверховий житловий будинок — з першого по дев’ятий поверх вибито вікна. Крім того, повідомлялося про удар по багатоповерхівці в Оболонському районі, однак пожежі там не виявлено.

У результаті атаки постраждали 29 осіб, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається медична допомога. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Варто зазначити, що це вже другий день поспіль, коли Київ опиняється під ударом. Напередодні, 25 жовтня, російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення.