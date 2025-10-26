У Києві 33 поранених після нічної атаки, найбільші руйнування — в Деснянському районі

Наслідки ворожого удару по Києву. Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Києву вночі 26 жовтня кількість постраждалих зросла до 33 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вісім постраждалих, серед яких троє дітей, госпіталізували.

Найважча ситуація в Деснянському районі — ударний дрон влучив у дев’ятиповерхівку. У будинку зруйновані перекриття між поверхами. Раніше підтвердили загибель трьох людей.

Станом на 16:00 рятувальні служби завершили ліквідацію наслідків атаки в Деснянському районі, повідомили в ДСНС. Роботи також закінчили на ще двох місцях, які постраждали 25 жовтня.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, загалом постраждали чотири локації в Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах — усі в житловій забудові.

Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня столиця України знову опинилася під ворожою атакою. Внаслідок ударів загинули 3 людини, ще 29 отримали поранення, серед них – 7 дітей.