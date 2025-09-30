На Сумщині через російську атаку загинуло подружжя та двоє їх дітей

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС України

У ніч проти 30 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх дітей — уся сім’я загинула.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Подружжя з двома маленькими дітьми мешкало в селі Чернеччина Краснопільської громади. Внаслідок російського удару вони всі загинули.

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС України

Так, з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

— Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині — трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо, — написав Олег Григоров.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ворожий безпілотник типу Shahed над Миколаївською областю.