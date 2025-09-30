  • вівторок

    30 вересня, 2025

  • 10.6°
    Помірний дощ

    Миколаїв

  • 30 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.6° Помірний дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Сумщині через російську атаку загинуло подружжя та двоє їх дітей

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС УкраїниРосіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС України

У ніч проти 30 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх дітей — уся сім’я загинула.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Подружжя з двома маленькими дітьми мешкало в селі Чернеччина Краснопільської громади. Внаслідок російського удару вони всі загинули.

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС УкраїниРосіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС України
Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС УкраїниРосіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС України
Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС УкраїниРосіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина. Фото: ДСНС України

Так, з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

— Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині — трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо, — написав Олег Григоров.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ворожий безпілотник типу Shahed над Миколаївською областю.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Херсонщину: дві людини загинули, ще вісім — поранені
Росіяни атакували залізничну підстанцію на Одещині
Через обстріли на Херсонщині постраждали люди, пошкоджено будинки
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко
новини

У Кіма розраховують на допомогу з бюджету Миколаєва, щоб зробити дах ліцею у Варварівці: «Зима зруйнує його»

Юлія Бойченко
новини

Немає грошей в держбюджеті, — в ОВА пояснили, чому призупинили відбудову школи у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Доба на Миколаївщині: вночі збили дрон, ворог атакував Очаків

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Через обстріли на Херсонщині постраждали люди, пошкоджено будинки
Росіяни атакували залізничну підстанцію на Одещині
Росіяни атакували Херсонщину: дві людини загинули, ще вісім — поранені

У Кіма розраховують на допомогу з бюджету Миколаєва, щоб зробити дах ліцею у Варварівці

ВІДЕО

Член британського парламенту відповів «МикВісті» що думає про онлайн-сесії

СТАТТЯ

6 годин тому

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні