Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах
- Даріна Мельничук
12:40, 06 жовтня, 2025
Вдень 6 жовтня російські війська атакували Суми. Унаслідок удару загорівся дах перинатального центру.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Вибух, який ми всі чули в місті, — це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо — дрон «Італмас». На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає», — повідомив виконуючий обовʼязки Сумського міського голови Артем Кобзар.
За даними Андрія Єрмака, на момент атаки всередині перинатального центру перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття.
Артем Кобзар також попередив про загрозу повторного удару російського безпілотника.
Нагадаємо, вранці 6 жовтня російська армія тричі обстріляла Дніпровський район Херсона. Під ударами опинилися місцеві жителі — поранення отримали троє чоловіків.
