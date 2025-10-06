Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах

Вдень 6 жовтня російські війська атакували Суми. Унаслідок удару загорівся дах перинатального центру.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Вибух, який ми всі чули в місті, — це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо — дрон «Італмас». На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає», — повідомив виконуючий обовʼязки Сумського міського голови Артем Кобзар.