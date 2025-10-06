  • понеділок

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах

У Сумах атакували пологовий будинок. Фото: БабельУ Сумах атакували пологовий будинок. Фото: Бабель

Вдень 6 жовтня російські війська атакували Суми. Унаслідок удару загорівся дах перинатального центру.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Вибух, який ми всі чули в місті, — це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо — дрон «Італмас». На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає», — повідомив виконуючий обовʼязки Сумського міського голови Артем Кобзар.

За даними Андрія Єрмака, на момент атаки всередині перинатального центру перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття.

Артем Кобзар також попередив про загрозу повторного удару російського безпілотника.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російська армія тричі обстріляла Дніпровський район Херсона. Під ударами опинилися місцеві жителі — поранення отримали троє чоловіків.

