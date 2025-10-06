Під ранок росіяни тричі обстріляли Херсон: є поранені

Наслідки після обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 6 жовтня російська армія тричі обстріляла Дніпровський район Херсона. Під ударами опинилися місцеві жителі — поранення отримали троє чоловіків.

Як повідомила Херсонська міська військова адміністрація, перший обстріл стався близько 6:15. Тоді 57-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та відкритого перелому ноги. Його доправили до лікарні.

Близько 6:45 росіяни знову обстріляли район. Внаслідок цього постраждав 66-річний чоловік — у нього вибухова травма та уламкові поранення ніг і голови.

Ще один удар по Дніпровському району відбувся приблизно о сьомій ранку. 64-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та відкритим переломом стегна.

За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за добу на Херсонщині одна людина загинула, троє отримали поранення. Під ударами артилерії, авіації та дронів перебували 27 населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, два приватні будинки, господарча споруда та автомобілі.

Також вночі 6 жовтня російські війська вдарили по Одеській області дронами-камікадзе.