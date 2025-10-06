  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під ранок росіяни тричі обстріляли Херсон: є поранені

Наслідки після обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки після обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 6 жовтня російська армія тричі обстріляла Дніпровський район Херсона. Під ударами опинилися місцеві жителі — поранення отримали троє чоловіків.

Як повідомила Херсонська міська військова адміністрація, перший обстріл стався близько 6:15. Тоді 57-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та відкритого перелому ноги. Його доправили до лікарні.

Близько 6:45 росіяни знову обстріляли район. Внаслідок цього постраждав 66-річний чоловік — у нього вибухова травма та уламкові поранення ніг і голови.

Ще один удар по Дніпровському району відбувся приблизно о сьомій ранку. 64-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та відкритим переломом стегна.

За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за добу на Херсонщині одна людина загинула, троє отримали поранення. Під ударами артилерії, авіації та дронів перебували 27 населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, два приватні будинки, господарча споруда та автомобілі.

Також вночі 6 жовтня російські війська вдарили по Одеській області дронами-камікадзе.

Останні новини про: Війна в Україні

На Львівщині від атаки РФ загинула ціла родина
На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач
Росіяни атакували Одещину «Шахедами»: пошкоджено промисловий об’єкт
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Одещину «Шахедами»: пошкоджено промисловий об’єкт
На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач
На Львівщині від атаки РФ загинула ціла родина

На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач

В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси