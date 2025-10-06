Росіяни атакували Одещину «Шахедами»: пошкоджено промисловий об’єкт

Ліквідація пожежі на Одещині. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Уночі 6 жовтня російські війська вдарили по Одеській області дронами-камікадзе.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили більшість «Шахедів», але один із них влучив у цивільний промисловий об’єкт. Там спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Жертв і серйозних руйнувань немає.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт про ратифікацію угоди з урядом Італії, яка передбачає виділення 32,5 мільйона євро на відновлення історичних пам’яток Одеси після атак РФ.