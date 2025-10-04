  • субота

Окупанти двічі вдарили по вокзалу у Шостці: повторно, коли почалася евакуація

Наслідки російського удару по вокзалу у Шостці на Сумщині, 4 жовтня 2025 року. Фото: Олексій Кулеба / FacebookНаслідки російського удару по вокзалу у Шостці на Сумщині, 4 жовтня 2025 року. Фото: Олексій Кулеба / Facebook

Російські війська двічі вдарили по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська — Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував — цього разу поцілили в електротяг поїзда Київ — Шостка», — написав він.

Постраждали близько 30 людей, пише «Суспільне» з посиланням на голову Шосткинської районної військової адміністрації. Їх усіх доправили до лікарні.

Олексій Кулеба зазначив, що є поранені серед пасажирів і працівників «Укрзалізниці».

Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу.

В «Укрзалізниці» повідомили, що одна постраждала співробітниця (касирка приміського поїзда) та постраждалі пасажири, серед них троє дітей, отримують медичну допомогу в лікарнях.

Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги. На місці працюють всі служби: рятувальники, медики, поліція та залізничні фахівці, місцева та обласна влада.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх дітей — уся сім’я загинула.

