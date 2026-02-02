П’ять пожеж за добу на Миколаївщині, в одній з них загинув чоловік

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У неділю, 1 лютого, в Миколаївській області сталися п’ять пожеж. Всі вони виникли на приватних територіях, на одній — загинув чоловік.

У селі Висунськ Баштанського району Миколаївщини загорівся матрац у літній кухні. В приміщенні знайшли тіло 77-річного чоловіка. Пожежу на незначній площі загасили очевидці ще до приїзду вогнеборців, повідомили в ДСНС Миколаївської області.

Інші пожежі сталися:

у селі Олександрівка Горохівської громади Баштанського району загорілися гараж та автомобіль на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Вогонь гасили рятувальники та місцева пожежна охорона;

у місті Первомайськ зайнялася котельня на приватній території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів;

у місті Вознесенськ горів житловий будинок. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів;

у місті Первомайськ загорілася літня кухня. Пожежу площею 10 квадратних метрів загасили місцеві вогнеборці.

Раніше у ДСНС зазначали, що в Миколаївській області ситуація з пожежами в житловому секторі залишається критичною. З початку 2026 року в області вже зафіксували 93 пожежі в побуті, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.