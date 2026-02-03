 Миколаїв модернізував майже половину теплових мереж

  • вівторок

    3 лютого, 2026

  • -9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

У Миколаєві завдяки підтримці партнерів вдалося оновити майже 40% теплових мереж.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 2 лютого, повідомив директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко, пишуть «МикВісті».

За його словами, у Миколаєві жоден будинок не залишився без опалення, а цьогоріч ТЕЦ уперше за 10 років досягла нормативних показників підживлення.

— На сьогодні відключених будинків від тепла немає. Ми добре підготувалися до великих морозів: мали запаси палива та генератори, тому станція працює у штатному режимі. Що стосується підживлення, то цього року ми вперше за останні 10 років досягли нормативних показників. Це дуже позитивно впливає на фінансову складову, — сказав Дмитро Мирошниченко.

Директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко, фото з відкритих джерелДиректор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко, фото з відкритих джерел

Він зазначив, що завдяки донорській допомозі та підтримці міста вдалося замінити майже 40% мереж.

— Останні три роки ми системно працювали над цим питанням, адже раніше це завдавало людям не лише дискомфорту через відсутність опалення, а й завдавало значних збитків підприємству. Завдяки донорській допомозі та підтримці міста ми замінили майже 40% мереж. І завдяки цьому досягли тих результатів, які сьогодні є, — резюмував Дмитро Мирошниченко.

Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній: що відомо

Ремонтні роботи тепломережі на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово призупинили через морози. Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради.

Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВістіРемонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті
Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВістіРемонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті

У ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» запевнили, що після потепління роботи відновлять і завершать упродовж 2,5–3 тижнів.

Додамо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав інвестиційну програму ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Миколаївська ТЕЦ

Виконком погодив інвестпрограму Миколаївської ТЕЦ на понад ₴56 млн
Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням
Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Анна Гакман
новини
За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Анна Гакман
новини
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська ТЕЦ

Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній
Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням
Виконком погодив інвестпрограму Миколаївської ТЕЦ на понад ₴56 млн

У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини