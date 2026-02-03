У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

У Миколаєві завдяки підтримці партнерів вдалося оновити майже 40% теплових мереж.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 2 лютого, повідомив директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко, пишуть «МикВісті».

За його словами, у Миколаєві жоден будинок не залишився без опалення, а цьогоріч ТЕЦ уперше за 10 років досягла нормативних показників підживлення.

— На сьогодні відключених будинків від тепла немає. Ми добре підготувалися до великих морозів: мали запаси палива та генератори, тому станція працює у штатному режимі. Що стосується підживлення, то цього року ми вперше за останні 10 років досягли нормативних показників. Це дуже позитивно впливає на фінансову складову, — сказав Дмитро Мирошниченко.

Директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко, фото з відкритих джерел

Він зазначив, що завдяки донорській допомозі та підтримці міста вдалося замінити майже 40% мереж.

— Останні три роки ми системно працювали над цим питанням, адже раніше це завдавало людям не лише дискомфорту через відсутність опалення, а й завдавало значних збитків підприємству. Завдяки донорській допомозі та підтримці міста ми замінили майже 40% мереж. І завдяки цьому досягли тих результатів, які сьогодні є, — резюмував Дмитро Мирошниченко.

Ремонтні роботи тепломережі на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово призупинили через морози. Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради.

Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті

У ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» запевнили, що після потепління роботи відновлять і завершать упродовж 2,5–3 тижнів.

Додамо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав інвестиційну програму ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.