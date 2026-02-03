 Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві

  • вівторок

    3 лютого, 2026

  • -9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни біля «Батьківщини-матері» в Києві

Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві. Фото: Тетяна БережнаРосійський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві. Фото: Тетяна Бережна

Під час масованого обстрілу Києва 3 лютого російські війська пошкодили зал Слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, що розташований біля підніжжя монумента «Батьківщина-мати».

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, зал Слави є пам’яткою науки і техніки місцевого значення.

«Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21», — заявила Тетяна Бережна.

Наразі на місці працюють фахівці музею, технічні служби та правоохоронці. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження та проводять первинну оцінку збитків. Після завершення обстеження стане відомий обсяг відновлювальних робіт. Музей продовжує працювати.

Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві. Фото: Тетяна БережнаРосійський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві. Фото: Тетяна Бережна

За словами міністерки, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. Водночас Україна разом із міжнародними партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини для відновлення та захисту таких об’єктів.

З перших днів війни Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину. Архітектурні пам’ятки, унікальні старовинні будинки, церкви стають руїнами після російських ракетних ударів. За цей час і станом на липень 2025 року, росіяни зруйнували понад 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури в Україні. Це приблизно стільки, скільки якби росіяни щодня знищували по три таких об’єкти від початку повномасштабної війни і до сьогодні.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини
Обстріли Херсонської області: поранені 9 людей, пошкоджені магазини та сільгосптехніка
Росія атакувала енергетику Одещину: понад 50 тисяч людей залишилися без світла
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Анна Гакман
новини
За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Анна Гакман
новини
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала енергетику Одещину: понад 50 тисяч людей залишилися без світла
Обстріли Херсонської області: поранені 9 людей, пошкоджені магазини та сільгосптехніка
Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини

У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини