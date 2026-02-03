Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни біля «Батьківщини-матері» в Києві

Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві. Фото: Тетяна Бережна

Під час масованого обстрілу Києва 3 лютого російські війська пошкодили зал Слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, що розташований біля підніжжя монумента «Батьківщина-мати».

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, зал Слави є пам’яткою науки і техніки місцевого значення.

«Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21», — заявила Тетяна Бережна.

Наразі на місці працюють фахівці музею, технічні служби та правоохоронці. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження та проводять первинну оцінку збитків. Після завершення обстеження стане відомий обсяг відновлювальних робіт. Музей продовжує працювати.

Російський обстріл пошкодив зал Слави музею Другої світової війни в Києві. Фото: Тетяна Бережна

За словами міністерки, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. Водночас Україна разом із міжнародними партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини для відновлення та захисту таких об’єктів.

З перших днів війни Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину. Архітектурні пам’ятки, унікальні старовинні будинки, церкви стають руїнами після російських ракетних ударів. За цей час і станом на липень 2025 року, росіяни зруйнували понад 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури в Україні. Це приблизно стільки, скільки якби росіяни щодня знищували по три таких об’єкти від початку повномасштабної війни і до сьогодні.