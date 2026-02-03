Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня 2025 року Фото: ДСНС

Через російські обстріли та пожежі, що виникали після них, довкілля Миколаївської області у 2025 році зазнало збитків майже на 300 мільйонів гривень. Вогонь знищував, як природу, так і будівлі та об’єкти інфраструктури.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції, протягом року проведено 180 розрахунків розміру шкоди від неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що виникали внаслідок пожеж після атак РФ.

На природних територіях вогнем були пошкоджені поля, зелені насадження та лісові масиви. Загальна площа пожеж в екосистемах становила 67 гектарів, а завдані збитки оцінили у майже 226 мільйонів гривень.

Окремо зафіксували втрати на об’єктах інфраструктури. Площа пошкоджених промислових, енергетичних і цивільних об’єктів сягнула майже 30 тисяч квадратних метрів. Пожежі знищували та пошкоджували заводи, енергетичні об’єкти, матеріально-технічну базу підприємств, офісні будівлі, магазини, склади, автомобілі, гаражні кооперативи, бази відпочинку та житлові будинки. Сума збитків у цьому секторі перевищила 7,6 мільйони гривень.

Суттєвий вплив на забруднення повітря мало горіння паливно-мастильних матеріалів, маса яких сягнула понад 1,2 тонн. Унаслідок обстрілів об’єктів енергетики, зокрема пожеж на трансформаторних підстанціях, шкода атмосферному повітрю оцінюється у майже 62 мільйони гривень.

Загалом маса викидів забруднюючих речовин в атмосферу досягла понад 80 тисяч тонн, з яких майже 79 тисяч тонн припадає на діоксид вуглецю (CO₂).

Раніше повідомлялось, що екологічні збитки, завдані через обстріли Росією об’єктів енергетичної інфраструктури на Миколаївщині, становлять понад 4,8 мільйона гривень.