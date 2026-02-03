Понад 310 бомб за один день: Росія завдала нову рекордну кількість ударів КАБами

Наслідки російського обстрілу КАБами в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото для ілюстрації МикВісті

Російські війська 18 січня скинули на територію України 316 керованих авіаційних бомб, що є тепер найбільшим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За даними відомства, загалом упродовж січня армія РФ використала по Україні близько 5 700 КАБів. Це також є рекордною кількістю ударів в місяць за весь період війни. Попередній місячний максимум фіксували у жовтні 2025 року — тоді російські війська скинули 5 300 таких бомб.

Загалом впродовж першого місяця 2026 року російські війська здійснили понад 113 тисяч обстрілів, з яких більш ніж 2 400 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів, як Миколаївщина випробовує нові засоби захисту від російських КАБів.