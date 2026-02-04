За рік Росія пошкодила 39 суден в портах Одещини та Чорному морі, — дослідження

Цивільне судно, пошкоджене унаслідок атаки РФ по Одещині 9 січня 2026 року. Ілюстративне фото: Олексій Кулеба

Упродовж 2025 року російські війська здійснили 22 атаки по суднах в портах Одещини та в акваторії Чорного моря. Через обстріли і удари пошкоджені 39 суден і плавзасобів.

Про це свідчать дані Моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, оприлюднені на сайті BlackSeaNews.

Як зазначають аналітики, атаки відбувалися як безпосередньо по суднах, так і під час обстрілів портової інфраструктури.

Реклама

«В січні-грудні 2025 року росіяни здійснили 22 російські атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, як окремо по суднам, так і в рамках атак на портову інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

Серед пошкоджених об’єктів — 30 цивільних суден, вісім плавзасобів (баржі та понтони) та один військовий корабель. Крім того, через атаки були пораненні та загибелі цивільні члени екіпажів і працівники портів. Також пошкоджена портова інфраструктура.

Найбільше уражень зафіксували наприкінці року. У грудні постраждали дев’ять суден і плавзасобів, у листопаді — десять. У серпні та липні пошкоджено по п’ять об’єктів, у вересні та березні — по три, у жовтні — три, у травні — один. У червні та квітні атак на судна не зафіксували, а за січень–лютий відповідна інформація відсутня.

Судна зазнавали ударів в Одеському морському торговельному порту, порту «Чорноморськ», Ізмаїльському МТП, портах Придунав’я, прибережній акваторії Чорного моря та в гирлі Дунаю. У листопаді найбільше суден постраждали під час однієї атаки на Ізмаїльський порт.

За даними дослідження, для атак росіяни використовували балістичні ракети, ударні безпілотники, морські безекіпажні катери та морські міни.

Водночас у 2025 році три порти Одещини, задіяні в роботі «експортного коридору», прийняли 2689 суден. Найбільша кількість судозаходів припала на листопад і жовтень — по 266, найменша — на вересень (183).

Раніше повідомлялось, що протягом дев’яти місяців 2025 року в портах Одеської області зафіксували 11 російських атак, через що постраждали 13 цивільних суден і один військовий корабель.