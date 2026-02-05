 Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників

    5 лютого, 2026

    Миколаїв

Клуб

Виробникам трансформаторів дозволили бронювати всіх працівників

Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників. Фото: dev.uaВиробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників. Фото: dev.ua

Підприємства, які займаються виробництвом та відновленням трансформаторного обладнання для енергетичної галузі, отримали право бронювати 100% військовозобов’язаних співробітників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Також уряд спростив умови для надання статусу критично важливих компаній — тепер для цього потрібно відповідати двом критеріям замість трьох. За словами очільниці уряду, це рішення має забезпечити безперебійну роботу виробників обладнання, необхідного для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури.

«Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників.

Загалом, за рік кількість українців, які заброньовані від мобілізації, зросла на 300 тисяч — до 1,3 мільйона.

новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
Кісельова про структуру мерії: депутатам треба показати, чому при оптимізації зберігають штат

У Миколаєві знову вдарять морози до –17°

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

