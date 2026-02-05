Виробникам трансформаторів дозволили бронювати всіх працівників

Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників. Фото: dev.ua

Підприємства, які займаються виробництвом та відновленням трансформаторного обладнання для енергетичної галузі, отримали право бронювати 100% військовозобов’язаних співробітників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Також уряд спростив умови для надання статусу критично важливих компаній — тепер для цього потрібно відповідати двом критеріям замість трьох. За словами очільниці уряду, це рішення має забезпечити безперебійну роботу виробників обладнання, необхідного для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури.

«Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників.

Загалом, за рік кількість українців, які заброньовані від мобілізації, зросла на 300 тисяч — до 1,3 мільйона.