Клуб

Кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч, — мінекономіки

Кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч. Ілюстративне фото: МикВістіКількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч. Ілюстративне фото: МикВісті

За рік кількість українців, які заброньовані від мобілізації, зросла на 300 тисяч — до 1,3 мільйона.

Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев, повідомляє видання LB.ua.

Він впевнений, що нині мобілізаційний баланс у державі збережений, попри звернення з боку військових про необхідність зменшити обсяги бронювання.

Олексій Соболєв також підкреслив, що бронювання має позитивний економічний ефект. За його словами, працівники, які отримують бронь, виходять із тіньового ринку праці.

— Люди, які бронюються, виходять із тіньового ринку праці, а компанії змушені підвищувати зарплати, що вивільняє десятки мільярдів гривень для економіки, — зазначив міністр.

Водночас заступник керівника Офісу президента Павло Паліса акцентував на критичній ролі мобілізації для оборони держави. За його словами, без постійного поповнення Сил оборони лінія фронту могла б проходити значно глибше в тилу, зокрема по Дніпру.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявляв про проблеми з мобілізацією, нині в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних громадян України.

Нагадаємо, що Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників.

