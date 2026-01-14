 Федоров анонсував аудит Міноборони і ТЦК

Клуб

Федоров заявив, що 2 млн українців у розшуку та анонсував аудит ТЦК

Федоров анонсував аудит Міноборони і ТЦК. Ілюстративне фото: Офіс ПрезидентаФедоров анонсував аудит Міноборони і ТЦК. Ілюстративне фото: Офіс Президента

Наразі близько двох мільйонів українців перебувають у розшуку ТЦК, ще понад 200 тисяч осіб самовільно залишили військові частини.

Про це заявив Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді України перед розглядом питання про його призначення на посаду міністра оборони.

За його словами, Міністерство оборони переходить під його управління з суттєвими проблемами, зокрема з бюджетним дефіцитом у розмірі близько 300 мільярдів гривень.

— Міноборони потрапляє в мої руки з дефіцитом бюджету в «мінус» 300 мільярдів гривень, два мільйони українців у розшуку ТЦК та 200 тисяч у СЗЧ. Нам потрібно вирішити ці проблеми, — заявив Михайло Федоров.

Він також пообіцяв провести комплексний аудит територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, проблему ТЦК не можна ігнорувати.

— Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни, — заявив він.

Крім того, він анонсував проведення «глибокого аудиту» Міністерства оборони та Збройних сил України з метою пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, що 13 січня у Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб винести на розгляд питання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Раніше Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.

новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
новини
На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич

Анна Гакман
новини
«Ми хочемо грохнути більшість». НАБУ опублікувало «плівки Тимошенко», на яких вона домовлялась з депутатами за голосування

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

Аліна Квітко
ГРОШІ

Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

КОРУПЦІЯ

Тимошенко отримала підозру: в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки

4 години тому

Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Юлія Бойченко

Головне сьогодні