Федоров заявив, що 2 млн українців у розшуку та анонсував аудит ТЦК

Федоров анонсував аудит Міноборони і ТЦК. Ілюстративне фото: Офіс Президента

Наразі близько двох мільйонів українців перебувають у розшуку ТЦК, ще понад 200 тисяч осіб самовільно залишили військові частини.

Про це заявив Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді України перед розглядом питання про його призначення на посаду міністра оборони.

За його словами, Міністерство оборони переходить під його управління з суттєвими проблемами, зокрема з бюджетним дефіцитом у розмірі близько 300 мільярдів гривень.

— Міноборони потрапляє в мої руки з дефіцитом бюджету в «мінус» 300 мільярдів гривень, два мільйони українців у розшуку ТЦК та 200 тисяч у СЗЧ. Нам потрібно вирішити ці проблеми, — заявив Михайло Федоров.

Він також пообіцяв провести комплексний аудит територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, проблему ТЦК не можна ігнорувати.

— Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни, — заявив він.

Крім того, він анонсував проведення «глибокого аудиту» Міністерства оборони та Збройних сил України з метою пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, що 13 січня у Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб винести на розгляд питання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Раніше Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.