Фіктивне бронювання: у Миколаєві судитимуть посадовця «Укрзалізниці» за підробку документів

У Миколаєві судитимуть посадовця «Укрзалізниці», який, за даними слідства, оформив на роботу військовозобов’язаного лише на папері, щоб той отримав бронювання від мобілізації. Також чоловіка підозрюють у привласненні коштів і підробці документів.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, обвинувачений — начальник виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Миколаїв» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».

За даними слідства, у травні 2025 року посадовець оформив на роботу чоловіка, який фактично не з’являвся на підприємстві та не виконував жодних трудових обов’язків. Це дало змогу останньому отримати бронювання від призову до лав Збройних сил України.

Крім того, як зазначають у прокуратурі, обвинувачений незаконно реалізовував харчові продукти на території депо без відповідних дозвільних документів.

Також встановлено, що посадовець працевлаштував ще одну особу, отримав доступ до її банківської картки та привласнював кошти, які надходили, як заробітна плата, при тому що фактичне виконання роботи не передбачалося.

Досудове розслідування у справі здійснювала Служба безпеки України. Під час обшуків у посадовця вилучили мобільні телефони та службову документацію.

Фігуранта судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та використання підроблених документів. Санкції статей передбачають до восьми років тюрми.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.