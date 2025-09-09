В Україні дозволили бронювати працівників підприємств, що виробляють дрони та військову техніку
- Даріна Мельничук
21:19, 09 вересня, 2025
Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.
Відповідна постанова №1106 оприлюднена на сайті уряду.
Згідно з документом, бронювати працівників зможуть підприємства, які виконують державні замовлення на виробництво:
безпілотних систем (повітряних, наземних і водних);
озброєння та військової техніки;
боєприпасів та їх частин;
інших товарів оборонного призначення.
Також уряд уточнив правила бронювання працівників у прифронтових регіонах. Тепер можливість бронювати 100% співробітників діятиме на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.
