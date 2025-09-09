В Україні дозволили бронювати працівників підприємств, що виробляють дрони та військову техніку. Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.

Відповідна постанова №1106 оприлюднена на сайті уряду.

Згідно з документом, бронювати працівників зможуть підприємства, які виконують державні замовлення на виробництво:

безпілотних систем (повітряних, наземних і водних);

озброєння та військової техніки;

боєприпасів та їх частин;

інших товарів оборонного призначення.

Також уряд уточнив правила бронювання працівників у прифронтових регіонах. Тепер можливість бронювати 100% співробітників діятиме на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.