  середа

    10 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 19.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні дозволили бронювати працівників підприємств, що виробляють дрони та військову техніку

Фото: Getty ImagesВ Україні дозволили бронювати працівників підприємств, що виробляють дрони та військову техніку. Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.

Відповідна постанова №1106 оприлюднена на сайті уряду.

Згідно з документом, бронювати працівників зможуть підприємства, які виконують державні замовлення на виробництво:

  • безпілотних систем (повітряних, наземних і водних);

  • озброєння та військової техніки;

  • боєприпасів та їх частин;

  • інших товарів оборонного призначення.

Також уряд уточнив правила бронювання працівників у прифронтових регіонах. Тепер можливість бронювати 100% співробітників діятиме на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.

0
