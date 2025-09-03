Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 28.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 28.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рада пропонує давати працівникам критичних підприємств 45 днів на оформлення військових документів

Заброньованим працівникам критичних підприємств дадуть 45 днів на військові документи. Фото: porady.org.uaЗаброньованим працівникам критичних підприємств дадуть 45 днів на військові документи. Фото: porady.org.ua

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.

За нього проголосували 283 депутати, повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Олександр Федієнко.

Законопроєкт стосується працівників підприємств, що мають статус «критично важливих», визначений Мінстратегпромом. Автори пояснюють, що нині такі працівники часто отримують повістки під час звірки даних, навіть якщо їхнє бронювання ще не завершене.

Пропонується, щоб у період з моменту укладання трудового договору та до завершення бронювання працівникам давали 45 днів, аби:

  • оформити військово-облікові документи;
  • стати на облік;
  • уточнити персональні дані;
  • знятися з розшуку (якщо перебувають у ньому).

Бронювання надаватиметься не більше одного разу на рік. Якщо протягом відведених 45 днів працівник не оформить документи, підприємство зможе його звільнити.

Нагадаємо, що на комунальному підприємстві Південноукраїнська «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» через мобілізацію не вистачає фахових спеціалістів. Бригади ремонтників не встигають оперативно лагодити мережі. Тільки за останній час з підприємства звільнилося 22 робітники.

Згодом зазначили, що у Південноукраїнську частково уладнали питання з оформленням бронювання працівників комунальних підприємств, через що раніше виникали затримки у виконанні ремонтних робіт.

Також повідомлялося, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

23 червня депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.

Останні новини про: Війна в Україні

Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки
Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених
На війні проти України загинули близько 2 тисяч військових з Північної Кореї
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія

Ірина Олехнович
новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На війні проти України загинули близько 2 тисяч військових з Північної Кореї
Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених
Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

На Миколаївщині 87% шкіл розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматі, — ОВА

8 годин тому

Через благодійний забіг 12 вересня перекриють рух транспорту у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay