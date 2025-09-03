Рада пропонує давати працівникам критичних підприємств 45 днів на оформлення військових документів

Заброньованим працівникам критичних підприємств дадуть 45 днів на військові документи. Фото: porady.org.ua

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.

За нього проголосували 283 депутати, повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Олександр Федієнко.

Законопроєкт стосується працівників підприємств, що мають статус «критично важливих», визначений Мінстратегпромом. Автори пояснюють, що нині такі працівники часто отримують повістки під час звірки даних, навіть якщо їхнє бронювання ще не завершене.

Пропонується, щоб у період з моменту укладання трудового договору та до завершення бронювання працівникам давали 45 днів, аби:

оформити військово-облікові документи;

стати на облік;

уточнити персональні дані;

знятися з розшуку (якщо перебувають у ньому).

Бронювання надаватиметься не більше одного разу на рік. Якщо протягом відведених 45 днів працівник не оформить документи, підприємство зможе його звільнити.

Нагадаємо, що на комунальному підприємстві Південноукраїнська «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» через мобілізацію не вистачає фахових спеціалістів. Бригади ремонтників не встигають оперативно лагодити мережі. Тільки за останній час з підприємства звільнилося 22 робітники.

Згодом зазначили, що у Південноукраїнську частково уладнали питання з оформленням бронювання працівників комунальних підприємств, через що раніше виникали затримки у виконанні ремонтних робіт.

Також повідомлялося, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

23 червня депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.