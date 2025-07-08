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«Частину питань уже владнали», — у Південноукраїнську обіцяють вирішити проблему затримки бронювання працівників КП

У Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада ПівденноукраїнськаУ Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада Південноукраїнська

У Південноукраїнську частково уладнали питання з оформленням бронювання працівників комунальних підприємств, через що раніше виникали затримки у виконанні ремонтних робіт.

Про це повідомили у міськраді.

Міський голова Валерій Онуфрієнко перевірили хід ремонтів на об'єктах: підпірній стіні по вулиці Парковій, харчоблоці ліцею №2 та трубопроводі у дворі будинків № 45, 47, 49 на Набережній Енергетиків. На об'єктах роботи можуть затягнутись через затримку бронювання та нестачу працівників.

«Проблему спричинили затримки з оформленням бронювання працівників КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство», КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» та КП «Служба комунального господарства». Наразі частину питань вже владнали, і після остаточного оформлення документів очікують, що всі заплановані роботи вдасться завершити вчасно», — йдеться у повідомленні.

У Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада ПівденноукраїнськаУ Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада Південноукраїнська
У Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада ПівденноукраїнськаУ Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада Південноукраїнська
У Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада ПівденноукраїнськаУ Південноукраїнську вирішують проблему з бронюванням працівників комунальних підприємств. Фото: Facebook/ міська рада Південноукраїнська

Нагадаємо, що на комунальному підприємстві Південноукраїнська «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» через мобілізацію не вистачає фахових спеціалістів. Бригади ремонтників не встигають оперативно лагодити мережі. Тільки за останній час з підприємства звільнилося 22 робітники.

Також повідомлялося, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

23 червня депутатська міська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності погодила проєкти рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва. Згідно з документами, пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 пропонують приєднати до лікарні №3, а лікарню швидкої медичної допомоги та лікарню №1 — до лікарні №4.

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