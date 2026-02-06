Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджені склади та будинок
7:45, 06 лютого, 2026
Вчора російські війська атакували Очаківську, Куцурубську та Веснянську громади Миколаївської області дронами.
За інформацією Миколаївської ОВА, росіяни сім разів вдарили FPV-дронами та один раз застосували ударний дрон «Молнія».
Внаслідок одного з обстрілів у Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю, бокс і вантажний автомобіль рятувальників.
Під час іншої атаки у селі Куцуруб було пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни 13 разів атакували FPV-дронами Миколаївщину. Тоді також в одному із сіл був пошкоджений приватний будинок.
