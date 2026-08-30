Секретарку ВЛК у Вознесенську підозрюють у хабарництві за вплив на рішення про придатність до служби

Схема хабарів у ВЛК Вознесенська. Фото istockphoto

У Вознесенську секретарку військово-лікарської комісії Інгу Галкіну підозрюють у організації схеми одержання хабарів за вплив на прийняття рішень щодо придатності військовозобов’язаних до служби.

Про це пише Центр публічних розслідувань.

За даними слідства, упродовж 2025 року посадовиця неодноразово отримувала грошову винагороду за сприяння у видачі потрібних медичних висновків. Суми хабарів за вплив на рішення ВЛК при лікарні та військовій частині становили від 15 до 30 тисяч гривень, а також 1000 доларів США.

За ці кошти військовозобов’язаним обіцяли висновки про придатність до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП або навчальних центрах.

Крім того, у грудні слідчі зафіксували пропозицію посадовиці посприяти отриманню висновку про повну непридатність до військової служби за станом здоров’я за 15 тисяч доларів США.

Наприкінці того ж місяця був зафіксований черговий факт отримання 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, у травні 2026-го на Миколаївщині посадовця Держпраці запідозрили у хабарництві за успішно складені іспити.