В Одесі судитимуть військового за смертельну аварію у стані наркотичного сп’яніння
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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В Одесі судитимуть 31-річного військовослужбовця за спричинення смертельної аварії у стані наркотичного сп’яніння. Обвинувальний акт стосовно нього вже направили до суду.
Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Аварія сталася вранці 7 квітня 2026 року на вулиці Балківській. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Multivan не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з маршрутним автобусом, у якому перебували щонайменше 14 пасажирів.
Унаслідок зіткнення 64-річна пасажирка маршрутки загинула на місці. Ще шестеро людей отримали травми тяжкого та середнього ступеня тяжкості, їх госпіталізували.
Чоловіка затримали після ДТП та взяли під варту без права внесення застави. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на такий самий строк.
Нагадаємо, ввечері 12 листопада 2025 року поблизу села Малинівка на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП: чоловік загинув, намагаючись перебігти дорогу у невстановленому для цього місці.
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