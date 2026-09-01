 В Одесі судитимуть військового за смертельну аварію у стані наркотичного сп’яніння

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Головна Новини Інциденти 19:16, 01 вересня, 2026

В Одесі судитимуть військового за смертельну аварію у стані наркотичного сп’яніння

Смертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратураСмертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратура

В Одесі судитимуть 31-річного військовослужбовця за спричинення смертельної аварії у стані наркотичного сп’яніння. Обвинувальний акт стосовно нього вже направили до суду.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Аварія сталася вранці 7 квітня 2026 року на вулиці Балківській. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Multivan не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з маршрутним автобусом, у якому перебували щонайменше 14 пасажирів.

Унаслідок зіткнення 64-річна пасажирка маршрутки загинула на місці. Ще шестеро людей отримали травми тяжкого та середнього ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Смертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратураСмертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратура

Чоловіка затримали після ДТП та взяли під варту без права внесення застави. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на такий самий строк.

Смертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратураСмертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратура

Нагадаємо, ввечері 12 листопада 2025 року поблизу села Малинівка на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП: чоловік загинув, намагаючись перебігти дорогу у невстановленому для цього місці.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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