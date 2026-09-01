У Миколаєві двоє 17-річних хлопців стріляли у дворі багатоповерхівок. Фото: Нацполіція

У Миколаєві двоє 17-річних хлопців увечері 31 серпня стріляли у дворі будинків на вулиці Соборній. Поліція з’ясувала, хто це був, та зараз шукає людей, які дали підліткам зброю.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Близько 22:30 місцева мешканка зателефонувала на 102 і повідомила про постріли у дворі. За її словами, хлопці, ймовірно, стріляли по банках.

Правоохоронці знайшли двох 17-річних хлопців. Вони розповіли, що зброю їм для розваги дали невідомі чоловіки, які також були у дворі.

У Миколаєві двоє 17-річних хлопців стріляли у дворі багатоповерхівок. Фото: Нацполіція

На підлітків склали адміністративні протоколи за стрілянину зі зброї у населеному пункті або в не відведеному для цього місці.

За це передбачений штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також зброю та боєприпаси можуть конфіскувати.

З хлопцями та їхніми батьками поліцейські поговорили про небезпеку такої поведінки.

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Наразі правоохоронці продовжують перевірку. Вони з’ясовують, хто ще був причетний до події та з чого саме підлітки стріляли.

Нагадаємо, що у Первомайську 15-річний хлопець під час відпочинку на одному з пляжів кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета та влучив в око 15-річній дівчині.

Поліцейські знайшли та вилучили пневматичний пістолет і направили його на експертизу. Самого хлопця затримали.