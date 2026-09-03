 На Миколаївщині виявили нелегальну АЗС: власника оштрафують на понад ₴500 тис.

  • четвер

    3 вересня, 2026

  • 19.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 19.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 3:27, 03 вересня, 2026

На Миколаївщині виявили нелегальну АЗС: власника оштрафують на понад ₴500 тис.

Нелегальна АЗС на Миколаївщині. Фото ДПСНелегальна АЗС на Миколаївщині. Фото ДПС

На Миколаївщині податківці разом із поліцією виявили нелегальну автозаправну станцію, яка працювала без ліцензії. Перевірку провели на основі ризик-орієнтованого підходу.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

За результатами перевірки на суб’єкт господарювання складуть адміністративний протокол та накладуть штраф у розмірі понад 500 тисяч гривень.

Також під час огляду виявили порушення трудового законодавства, про що повідомлять Південне міжрегіональне управління Держпраці.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області нагадали, що штраф за роздрібну торгівлю пальним без ліцензії становить 45 розмірів мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що на Миколаївщині на АЗС продавали пальне без ліцензії. Крім того, перевірка показала порушення податкового та трудового законодавства.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Миколаївські водії сплатили майже ₴3 млн транспортного податку
Підприємці-спрощенці Миколаївщини перерахували понад ₴800 млн єдиного податку до місцевих бюджетів
До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴40 млн рентних платежів
Реклама
Читайте також:
новини
На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

Аліса Мелікадамян
новини
Реорганізацію пологового №3 у Миколаєві мають завершити створенням перинатального центру

Альона Коханчук
новини
Водії перетворили Соборну в Миколаєві на парковку: поліція штрафує порушників

Аліна Квітко
новини
Миколаївці скаржаться на стан тротуарної плитки біля зоопарку та просять її оновити

Даріна Мельничук
новини
Данія фінансує проєктування соціального житла у Північному в Миколаєві — побудувати мають 208 квартир

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴40 млн рентних платежів
Підприємці-спрощенці Миколаївщини перерахували понад ₴800 млн єдиного податку до місцевих бюджетів
Миколаївські водії сплатили майже ₴3 млн транспортного податку

На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси, — The Telegraph

10 годин тому

У прокуратурі Миколаєва заявили про посилення боротьби з корупцією: захистити бюджет і зміцнити безпеку

Аліса Мелікадамян

Головне сьогодні