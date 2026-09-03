На Миколаївщині виявили нелегальну АЗС: власника оштрафують на понад ₴500 тис.

Нелегальна АЗС на Миколаївщині. Фото ДПС

На Миколаївщині податківці разом із поліцією виявили нелегальну автозаправну станцію, яка працювала без ліцензії. Перевірку провели на основі ризик-орієнтованого підходу.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

За результатами перевірки на суб’єкт господарювання складуть адміністративний протокол та накладуть штраф у розмірі понад 500 тисяч гривень.

Також під час огляду виявили порушення трудового законодавства, про що повідомлять Південне міжрегіональне управління Держпраці.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області нагадали, що штраф за роздрібну торгівлю пальним без ліцензії становить 45 розмірів мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що на Миколаївщині на АЗС продавали пальне без ліцензії. Крім того, перевірка показала порушення податкового та трудового законодавства.