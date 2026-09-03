У Миколаєві жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві знайомого шампуром
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
-
Суд у Миколаєві взяв під варту без права внесення застави 41-річну місцеву жительку, яку підозрюють в умисному вбивстві знайомого.
Про це повідомляє окружна прокуратура міста Миколаєва.
За даними слідства, увечері 29 серпня 2026 року в Інгульському районі міста під час побутового конфлікту на території приватного будинку жінка завдала 43-річному чоловікові удар шампуром у шию. Потерпілий помер на місці від отриманого поранення.
Затриманій повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Досудове розслідування у справі триває.
Нагадаємо, жителя Первомайська судитимуть за вбивство дружини за допомогою замаскованого вибухового пристрою та поранення двох дітей.
Останні новини про: Суд
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.