У Миколаєві жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві знайомого шампуром

У Миколаєві затримали жінку за смертельне поранення чоловіка шампуром. Фото прокуратури

Суд у Миколаєві взяв під варту без права внесення застави 41-річну місцеву жительку, яку підозрюють в умисному вбивстві знайомого.

Про це повідомляє окружна прокуратура міста Миколаєва.

За даними слідства, увечері 29 серпня 2026 року в Інгульському районі міста під час побутового конфлікту на території приватного будинку жінка завдала 43-річному чоловікові удар шампуром у шию. Потерпілий помер на місці від отриманого поранення.

Затриманій повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, жителя Первомайська судитимуть за вбивство дружини за допомогою замаскованого вибухового пристрою та поранення двох дітей.