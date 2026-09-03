 У Миколаєві жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві знайомого шампуром

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Головна Новини Правосуддя 16:23, 03 вересня, 2026

У Миколаєві жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві знайомого шампуром

У Миколаєві затримали жінку за смертельне поранення чоловіка шампуром. Фото прокуратуриУ Миколаєві затримали жінку за смертельне поранення чоловіка шампуром. Фото прокуратури

Суд у Миколаєві взяв під варту без права внесення застави 41-річну місцеву жительку, яку підозрюють в умисному вбивстві знайомого.

Про це повідомляє окружна прокуратура міста Миколаєва.

За даними слідства, увечері 29 серпня 2026 року в Інгульському районі міста під час побутового конфлікту на території приватного будинку жінка завдала 43-річному чоловікові удар шампуром у шию. Потерпілий помер на місці від отриманого поранення.

Затриманій повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, жителя Первомайська судитимуть за вбивство дружини за допомогою замаскованого вибухового пристрою та поранення двох дітей.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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