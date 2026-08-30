У Миколаєві обстежили 265 об’єктів бізнесу, пошкоджених обстрілами: як працює компенсація

Наслідки обстрілу Миколаєві 20 квітня, 2026 року. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

У Миколаєві обстежили 265 об’єктів бізнесу, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Про це розповіла начальниця Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олена Туова під час брифінгу 28 серпня, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що один об’єкт у статистиці може включати одразу кілька пошкоджених споруд. Йдеться, зокрема, про великі промислові та логістичні комплекси, на території яких можуть розташовуватися десятки окремих будівель і споруд.

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— Ми повинні розуміти, що, наприклад, минулого тижня ми обстежували бізнес, який рахується як один об’єкт, але на його території розташовано 50 споруд та будівель. Це великі термінали та інші масштабні об’єкти. Тому ми рахуємо це як один об’єкт, хоча насправді обстежуємо дуже багато споруд на його території, — розповіла Олена Туова.

Вона також розповіла про порядок відшкодування збитків постраждалому бізнесу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1541, яку ухвалили у листопаді 2025 року. Вона набрала чинності з 1 січня 2026 року та стосується об’єктів, пошкоджених у 2026 році.

За словами Олени Туової, постанова передбачає кілька програм страхування пошкодженого майна бізнесу.

Одна з них поширюється на всю територію України. У межах цієї програми максимальний розмір компенсації становить 3 мільйони гривень. Для участі бізнес має укласти договір страхування, подати відповідну заявку та сплатити страховий внесок. Якщо застрахований об’єкт буде пошкоджений, власник може звернутися за відшкодуванням у межах передбаченої суми.

— Але, певно, об’єкт має бути внесений до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Також повинна бути довідка з поліції про те, що об’єкт дійсно пошкоджений. Стосовно програми №1 — вона поширюється на 10 областей, зокрема й на Миколаївську, і передбачає відшкодування до 30 мільйонів гривень. Вам також потрібно сплатити внесок — 0,5%, подати заяву та взяти участь у програмі. Якщо ваше майно буде пошкоджене, потрібно надати відповідні документи, після чого протягом 30 днів або 60 днів, якщо документи потребують додаткового опрацювання, буде ухвалено рішення про відшкодування, — пояснила Олена Туова.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: МикВісті

Однак вона додала, що бізнесу варто враховувати умови програми. Зокрема, страховий внесок не повертається, навіть якщо відшкодування в результаті не буде виплачено.

— Бізнес повинен враховувати, що в постанові зазначено: по-перше, внесок не повертається. Також у постанові зазначено, що відшкодування здійснюватиметься лише в межах програми. Тобто якщо в бюджеті закінчаться кошти на цю програму, внесок вам не повернуть, а відшкодування ви можете не отримати, — додала Олена Туова.

Зазначимо, що з 2023 року у Миколаєві обстежили 5307 об’єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Цього року фахівці вже перевірили 861 об’єкт.

У реєстрі пошкодженого та знищеного майна наразі налічується близько 8700 об’єктів. Серед уже обстежених — 640 багатоквартирних будинків, 3364 квартири, 958 приватних житлових будинків та 338 нежитлових будівель.

Нагадаємо, що після мільярдних збитків від російських обстрілів Rozetka закликала спростити правила використання приватної протиповітряної оборони для бізнесу. У компанії наголошують, що чинні вимоги фактично не дозволяють скористатися таким механізмом захисту.

Торік уряд дозволив залучати бізнес до протиповітряної оборони. Компанії можуть допомагати транспортом, обладнанням і фінансуванням, однак підприємці неодноразово заявляли, що через складні правила цей механізм досі майже не працює.