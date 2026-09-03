У Баштанці планують встановити лавки на честь зниклих безвісти та полонених захисників

Баштанка Миколаївської області. Фото «МикВісті»

У Баштанці Миколаївської області планують встановити лавки на честь українських захисників, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. На закупівлю десяти штук передбачили 208 тисяч гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Йдеться про десять кованих лавок зі спинками у формі серця. Їх встановлять у місті, однак конкретні місця в тендерній документації поки не вказані.

Каркас лавки зроблять зі сталі, а сидіння та частину спинки — з ясена. Метал пофарбують у чорний або графітовий колір із бронзовими елементами.

Верхня частина лавки матиме форму великого серця з декоративними кованими елементами. Дерев'яні частини мають покрити лаком, щоб захистити їх від дощів та снігу.

Підрядник повинен буде поставити лавки до 30 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у Баштанці відкрили Алею Героїв українських захисників, які загинули боронячи суверенітет держави.