 У Баштанці планують встановити лавки на честь зниклих безвісти та полонених захисників

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Головна Новини Самоврядування 14:00, 03 вересня, 2026

У Баштанці планують встановити лавки на честь зниклих безвісти та полонених захисників

Баштанка Миколаївської області. Фото «МикВісті»Баштанка Миколаївської області. Фото «МикВісті»

У Баштанці Миколаївської області планують встановити лавки на честь українських захисників, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. На закупівлю десяти штук передбачили 208 тисяч гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Йдеться про десять кованих лавок зі спинками у формі серця. Їх встановлять у місті, однак конкретні місця в тендерній документації поки не вказані.

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Каркас лавки зроблять зі сталі, а сидіння та частину спинки — з ясена. Метал пофарбують у чорний або графітовий колір із бронзовими елементами.

Верхня частина лавки матиме форму великого серця з декоративними кованими елементами. Дерев'яні частини мають покрити лаком, щоб захистити їх від дощів та снігу.

Підрядник повинен буде поставити лавки до 30 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у Баштанці відкрили Алею Героїв українських захисників, які загинули боронячи суверенітет держави.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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