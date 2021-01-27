Сегодня, 27 января, жители Николаева почтили память жертв Холокоста, сообщает корреспондент НикВести.

В честь Международного дня памяти жертв Холокоста николаевцы собрались около памятного знака, расположенного в сквере на пересечении Богоявленского и Центрального проспектов, а также Херсонского шоссе. В течение нескольких минут провели молебен, после чего присутствующие возложили к мемориалу цветы и зажгли свечи. В частности, память погибших почтили николаевский городской голова Александр Сенкевич, его заместители Виталий Луков и Дмитрий Лазарев.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский принял участие в открытии инсталляции «Взгляд в прошлое» в Киеве по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.