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С 25 сентября в Умани начали праздновать новый еврейский год Рош Га-Шана. Празднование продлится до 27 сентября.
Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находятся более 23 тысяч паломников.
Фото: REUTERS и UJCU via Telegram
С 25 сентября в Умани начали праздновать новый еврейский год Рош Га-Шана. Празднование продлится до 27 сентября.
Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находятся более 23 тысяч паломников.
Фото: REUTERS и UJCU via Telegram