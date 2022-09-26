С 25 сентября в Умани начали праздновать новый еврейский год Рош Га-Шана. Празднование продлится до 27 сентября.

Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находятся более 23 тысяч паломников.

Фоторепортаж

Фото: REUTERS и UJCU via Telegram