На месте попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Николаеве продолжают работать спасатели. Людей продолжают искать под завалами.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Для оказания помощи местному населению на месте работают волонтеры Общества Красного Креста Украины, привлечены бригады скорой медицинской помощи, правоохранители и аварийные бригады города.

Как сообщалось, в результате обстрела разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.

Спасатели деблокировали тела двух погибших жителей пятиэтажки. Это мужчина (31 год) и женщина (80 лет).

Напомним, что из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который госпитализирован в больницу.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести»

Также вражеская ракета попала в здание спасательной станции Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины. Погиб сотрудник, находившийся на посуточном дежурстве.