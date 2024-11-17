Десятки зруйнованих будинків: комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

Зруйнований будинок в Миколаєві через удар 17 листопада, фото: МикВісті

Внаслідок нічної атаки по Миколаєву зруйнувано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об’єктів, зокрема багатоповерхівку, чотири приватні оселі, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

На місцях прильотів із самого ранку працюють комунальні служби, повідомляють у пресслужбі Миколаївської ОВА та міської ради.

До ліквідації наслідків залучено бригади підприємств «ЕЛУ автодоріг», «Парки», «Миколаївкомунтранс», «Пілот» та районні адміністрації.

Працівники прибирають територію та допомагають постраждалим мешканцям. В ефірі телемарафону мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що усувати наслідки атаки необхідно буде 2-3 дні.

Реклама

— В першу чергу ми сьогодні надаємо можливість жителям допомогу, нарізаємо їм ОСБ-плити для того, щоб закрити вікна розбиті, бо зараз не літо, а надалі вже будемо планувати з різними громадськими організаціями, щоб їх стеклити і допомагати з міського бюджету. Знову ж таки, хочу нагадати жителям, що потрібно зафіксувати в єдиному реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна своє руйнування. вона має своє ринування, для цього потрібно звернутися до органів ДАБІ в місті Миколаєві, — сказав Олександр Сєнкевич.

Обстріли Миколаєва 16-17 листопада

В ніч з 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

На місці стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Фоторепортаж

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»