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Одна із загиблих жінок під час обстрілу Миколаєва була вагітна

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Внаслідок російської атаки по Миколаєву загинули дві жінки, одна з них була вагітна. Також у місті зросла кількість постраждалих.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він розповів, зокрема, про стан постраждалих, серед яких двоє дітей. Одна з них перебуває у реанімації у тяжкому стані.

«Одна із жінок, яка загинула, була вагітна, двоє чоловіків у реанімації, одного ввечері переведуть уже до палати, він стабільний. Ще дівчинка в реанімації, вона у тяжкому стані, опіки та проблеми зі стопою», – розповів Віталій Кім.

Глава ОВА додав, що два приватні будинки знищено повністю. П'ять будинків пошкоджено, чотири з них приватні, один багатоповерховий. Також у місті зруйновано торговий центр, магазини та машини.

Фоторепортаж

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Обстріли Миколаєва 16-17 листопада

У ніч із 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей.

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

На місці сталися пожежі у двох будинках, їх загасили пожежники на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

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