Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

За назначение Кулебы главой украинского внешнеполитического ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Справка



Дмитрий Кулеба родился в городе Сумы. В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности - международное право. Кандидат юридических наук. Владеет английским языком.



2004-2005 гг. - аспирант кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Трудовую деятельность начал в 2003 году на должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины.



2005 г. - третий секретарь управления юридического обеспечения МИД Украины.



2005-2009 гг. - третий, второй секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене (по вопросам ОБСЕ).



2010-2012 гг. - первый секретарь, советник, начальник отдела департамента секретариата министра иностранных дел Украины.



2013 г. - советник вице-премьер-министра Украины (Константина Грищенко) по гуманитарным вопросам.



В 2013 году уволился с государственной службы и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.



В июне 2014 года вернулся на работу в МИД по приглашению министра Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Занялся созданием стратегических коммуникаций МИД Украины, внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.



9 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Кулебы постоянным представителем Украины при Совете Европы.



29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Дмитрий Кулеба назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Также Верховная Рада Украины поддержала Кабинет Министров, сформированный новым премьером Денисом Шмыгалем. Решение было принято 277 голосами депутатов.

Обновляется