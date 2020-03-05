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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
— 4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - говорится в утренней сводке.
Под обстрелами оказались населенные пункты: Крымское, Орехово, Мироновское, Шумы, Травневое.
Кроме того, боевики дважды совершили провокационный обстрел участка разведения сил №3, применив стрелковое оружие.
— В результате провокационных действий противника пострадавших нет, огонь украинские военнослужащие не открывали, режим тишины были соблюден. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - подытожили в штабе.
Напомним, ранее в результате применения боевиками 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.
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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
— 4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - говорится в утренней сводке.
Под обстрелами оказались населенные пункты: Крымское, Орехово, Мироновское, Шумы, Травневое.
Кроме того, боевики дважды совершили провокационный обстрел участка разведения сил №3, применив стрелковое оружие.
— В результате провокационных действий противника пострадавших нет, огонь украинские военнослужащие не открывали, режим тишины были соблюден. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - подытожили в штабе.
Напомним, ранее в результате применения боевиками 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.