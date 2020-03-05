Юрий Кормышкин

Жители Николаевщины выиграли в суде у ОДА. Об этом сообщил глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Суд выигран у губернатора Стадника. К сожалению. Говорю «к сожалению», потому что не ожидал, что депутатам придется защищать интересы людей от того, кто сам должен быть на стороне жителей области», - рассказал депутат.

Юрий Кормышкин рассказал, что предметом спора стала его поправка к бюджетной процедуре. Эту поправку утвердил облсовет. В ней предлагалось разрешить губернатору проводить перераспределение средств бюджета только при условии согласования с большинством комиссий облсовета, а не в угоду его киевских хозяев.

«Другими словами, губернатору не разрешается тратить деньги жителей Николаевщины на свое усмотрение или по команде из Киева. Нужно согласовывать с депутатами, которых избрали, а не назначили; которые тут живут и работают, а не отряжены в командировку. И суд в этом вопросе стал на сторону закона и громады области, а не желания одного человека», - разъяснил Юрий Кормышкин.

Депутат сообщил, что для людей это значит, что их средства будут направлены на развитие региона. На ремонт дорог, на капстроительство и так далее. Что это значит для облсовета?

«Вряд ли решение суда, которым защищен закон, внесет теплоту в отношения губернатора и депутатского корпуса. Учитывая, что Стадник уже трижды безуспешно пытался снять председателя облсовета, его дальнейшие действия могут быть куда радикальнее. А так как поправка под условным названием «нечего транжирить деньги людей» принадлежит мне, не исключено, что Стадник пойдет на радикальные меры и передаст мне очередной привет в виде обысков и масок-шоу. Прошлая власть тоже пыталась общаться с людьми на таком языке и мы все видим, какую оценку ей дали избиратели. Тоже ждёт и эту власть, которая не только не учится на ошибках попередников, но и пытается их «перещеголять». Но ни чего, мы к такому «общению» готовы. Переживем», - высказал мнение депутат.

Также он сделал обращение к губернатору Стаднику.

«Вы знаете, иногда злость толкает людей на самые отчаянные поступки. Большинство из них прописаны в уголовном кодексе. Поэтому я призываю губернатора Стадника не принимать близко к сердцу проигрыш в суде. Для того люди нас и выбирали, чтобы мы отстаивали их интересы. И рекомендую заняться прямыми обязанностями – решать те проблемы, которые уже накопились в области, благодаря вашим действиям.Мы же с коллегами как защищали, так и будем защищать интересы родного края, а не Стадника», - написал Юрий Кормышкин.

Как известно, Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.

В иске Николаевской ОГА говорится о необходимости отменить пункты №3,4,13,14,15 решения о бюджете области, в которых идет речь о том, что изменения в пообъектную роспись, а также перераспределение бюджета чиновниками ОГА должно осуществляться только с условием рассмотрения на всех постоянных комиссиях облсовета и согласования большинством из них. Как известно, эту правку в бюджет на сессии облсовета 26 декабря с голоса внес депутат Юрий Кормышкин.

Заседание суда состоялось вчера, 4 марта, в отсутствие представителей областного совета. По результатам заседания судья приняла решение закрыть производство.