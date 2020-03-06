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Вслед за уволенным генпрокурором Русланом Рябошапкой прокуратуру покинут все его заместители, кроме руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника издания, срок полномочий председателя САП заканчивается в ноябре этого года. Уволить его ранее на Банковой якобы передумали, чего нельзя сказать о директора НАБУ. В ближайшее время Рада может изменить профильный закон и отправить Артема Сытника в отставку.
Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.
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Вслед за уволенным генпрокурором Русланом Рябошапкой прокуратуру покинут все его заместители, кроме руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника издания, срок полномочий председателя САП заканчивается в ноябре этого года. Уволить его ранее на Банковой якобы передумали, чего нельзя сказать о директора НАБУ. В ближайшее время Рада может изменить профильный закон и отправить Артема Сытника в отставку.
Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.