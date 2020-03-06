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В ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине.
Об этом сообщает Офис президента.
— Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину, - сказано в сообщении.
Владимир Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.
Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за возобновление поставок воды в оккупированный Крым.
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В ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине.
Об этом сообщает Офис президента.
— Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину, - сказано в сообщении.
Владимир Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.
Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за возобновление поставок воды в оккупированный Крым.