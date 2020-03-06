В ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

— Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину, - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.

Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за возобновление поставок воды в оккупированный Крым.