Премьер-министр Денис Шмыгаль решил еще раз уточнить свою позицию по поставкам Украиной воды в аннексированный Крым.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает Громадське.

— Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами. Мы не говорим о промышленном водоснабжении, мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму, — подчеркнул он

Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, ведь там живут украинцы, а Крым — это Украина. Однако впоследствии, после того, как на него обрушилась критика, он уточнил, что правительство не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.

Оккупационная «власть» Крыма не советует людям на полуострове рассчитывать на поставку воды с материковой части Украины.