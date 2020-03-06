Решение официально вступило в силу 6 марта, говорится в Официальном журнале Евросоюза.

Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

В то же время, ограничительные меры, введенные ЕС в 2014 году за ненадлежащее использование государственных фондов Украины или за служебные злоупотребления, которые привели к потере бюджетных фондов Украины, продлили еще на год в отношении еще десяти бывших украинских чиновников.

«На основе анализа решения 2014/119/CFSP о применении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, субъектов и органов, следует продлить до 6 марта 2021 года. Позиции по двум людям (Азарову и Ставицкому — прим.) исключить», — говорится в сообщении.

Эти санкции ЕС ввел в марте 2014 года и с тех пор ежегодно их продлевал.

Ранее Европейский суд удовлетворил апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета Евросоюза и снял с него санкции.

Николай Азаров возглавил правительство Украины в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января 2014 года на фоне событий Революции Достоинства он подал в отставку и покинул территорию Украины.