Очаков в Николаевской области не лишится статуса города даже при принятии Верховной радой закона «Об основах административно-территориального устройства Украины».

Об этом идёт речь в ответе Министерства развития общин и территорий Украины, опубликованным заместителем городского головы Очакова Алексеем Васьковым.

В декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек.

Согласно проекту закона, городом может считаться населенный пункт, постоянное население которого составляет не меньше 20 тысяч человек. По информации Главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Очакове Николаевской области проживает 14 тысяч 258 человек.

В ответе Министерства на письмо Очаквсого городского совета, с просьбой не допустить потерю Очаковым статуса города сообщается, что законы и административные акты, согласно статьи №58 Конституции Украины, не имеют «обратного действия во времени» и законопроект «Об основах...» не повлияет на город Очаков.

Отмечается, что населенные пункты, которым был присвоен статус города, сохранят его даже в случае принятии законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины» в его текущем статусе.

Примечательно, что на сайте Верховной рады Украины, проект Закона об основах административно-территориального устройства Украины с 4 марта отозван.

Ранее депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.