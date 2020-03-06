Депутат фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий считает, что заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возобновлении подачи воды в оккупированный Россией Крым - это предательство интересов украинского и крымскотатарского народов, попытки реализовать сценарий Кремля в Украине.

Об этом депутат заявил в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что власть «взяла прямой курс на предательство интересов миллионов украинцев, живущих на оккупированных территориях».

— Власть взяла курс на предательство интересов нашего братского крымскотатарского народа, который борется против агрессора, подвергается постоянным преследованиям со стороны агрессора, вместе с нами, украинцами протестует против любой поддержки агрессора, в том числе и поддержки способом подачи воды. Мы сделаем все, чтобы не допустить измены украинских интересов, - отметил Николай Княжицкий.

В то же время он отметил, что в парламенте фактически образовалась новая «широкая коалиция» из представителей партии Зеленского и ОПЗЖ.

— Мы видим, что после избрания последнего правительства и снятия Генерального прокурора в парламенте образовалась устойчивое большинство. Некоторые представители фракции Зеленского за это не голосовали, но Зеленский получил поддержку от «Оппозиционной платформы - За жизнь». Он получил поддержку от так называемых парламентских групп, голосующих, исходя из собственных коррупционных и коммерческих интересов. Это новое большинство сделает все не просто для того, чтобы уничтожить достижения Майдана, не просто для того, чтобы предать тех, кто погиб на фронте российско-украинской войны, не просто для того, чтобы предать наших братских крымских татар, которые переживают за то, что происходит в стране. Они делают все для того, чтобы вернуть нас в обновленный, как говорит Путин, Советский Союз, где не будет никакого украинского народа, потому что такого нет, где будут вспоминать о крымских татарах, только когда будут показывать их в тюрьмах, - отметил Николай Княжицкий.

Николай Княжицкий также отметил, что объяснение премьера Шмыгаля, о том, что его слова о подаче воды в оккупированный Крым, в эфире ток-шоу случайно не расслышали полностью, не воспринимаются серьезно.

— Случайностей не бывает. Бомба в одну и ту же воронку дважды как правило, не падает. Ничего не бывает такого, что не было бы закономерным. Очевидно, что у Зеленского, - и мы это прекрасно видим, и заявления Шмыгаля, и заявления Арахамии не единственные заявления, уже было похожее заявление Кулебы - стоят на той позиции, что мы должны достичь, как они говорят, мира любой ценой. Но это не достижение мира любой ценой - это продолжение войны любой ценой. Попытки изменить украинский народ и пойти на сепаратные договоренности с агрессором, а эти упреки в общество по воде в Крыму - это и есть признаки сепаратных договоренностей с агрессором, приведут к новому обострению и на фронте, и внутри украинского общества. Потому что агрессор Россия не хочет никаких договоренностей. Они действительно хотят, чтобы нас не было, - подчеркнул Николай Княжицкий.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыта вода.

