Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В ОГА решили, что до 10 марта «Закарпатский облавтодор» должен расчистить канавы вдоль скалистой стены для оттока воды.

Также Закарпатскому «Укргипродору» поручили до 15 марта разработать комплекс мер для устранения камня, устройства подпорных стенок скалы и берегоукрепления.

Напомним, что концерт, посвященный празднованию 8 марта, в Херсонской ОГА прошел с эротическими танцами.