Для замены министра внутренних дел Арсена Авакова во фракции Слуга народа сначала планируют назначить его заместителя, который, «если вырастет», то сможет возглавить МВД.

Об этом в интервью 24 каналу сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передаёт Лига.

— Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения, - рассказала Евгения Кравчук.

При этом Кравчук добавила, что к Авакову есть вопросы «и по полиции, и по другим моментам», но пока у президента Владимира Зеленского нет кандидата, который гарантировал бы, что «все будет в порядке».