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Для замены министра внутренних дел Арсена Авакова во фракции Слуга народа сначала планируют назначить его заместителя, который, «если вырастет», то сможет возглавить МВД.
Об этом в интервью 24 каналу сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передаёт Лига.
— Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения, - рассказала Евгения Кравчук.
При этом Кравчук добавила, что к Авакову есть вопросы «и по полиции, и по другим моментам», но пока у президента Владимира Зеленского нет кандидата, который гарантировал бы, что «все будет в порядке».
— Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 000 личного состава, - пояснила Евгения Кравчук.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд в болгарском городе Бургас перенес рассмотрение жалобы криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину.
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Для замены министра внутренних дел Арсена Авакова во фракции Слуга народа сначала планируют назначить его заместителя, который, «если вырастет», то сможет возглавить МВД.
Об этом в интервью 24 каналу сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передаёт Лига.
— Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения, - рассказала Евгения Кравчук.
При этом Кравчук добавила, что к Авакову есть вопросы «и по полиции, и по другим моментам», но пока у президента Владимира Зеленского нет кандидата, который гарантировал бы, что «все будет в порядке».
— Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 000 личного состава, - пояснила Евгения Кравчук.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд в болгарском городе Бургас перенес рассмотрение жалобы криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину.