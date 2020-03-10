После скандального концерта в сессионном зале Херсонской ОГА уволены с должностей два заместителя главы Херсонской ОГА.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В сюжете отмечается, что руководителя управления культуры вместе с заместителями отстранили от работы, за то, что они не проконтролировали репертуар и наряды артистов, выступавших перед работницами облгосадминистрации.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев отметил, что на неофициальной части этого мероприятия не присутствовал, концерт пропустил. И пообещал провести служебное расследование.

— Я был неприятно поражен, принял решение провести служебное расследование, кто принимал решение, что в таком формате будет неофициальная часть и мы получим фамилии тех, кто принимал это решение, — прокомментировал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Артисты же удивлены - мало того, что работали на общественных началах, так и творчество их люди не оценили, мол, так выступают на каждом концерте.

— Во-первых, мы пели и работали совершенно бесплатно. Во-вторых, мы приехали ровно так, как мы выступаем на всех концертах, буквально на всех. Костюмы эти у девушек были на национальном талант-шоу, вся страна их видела, танцевали, всем нравилось, — возмутился участник группы СТЕП Андрей Череднюк.

Как сообщалось ранее, концерт, посвященный празднованию 8 марта, в Херсонской ОГА прошел с эротическими танцами.