Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник подписал распоряжение о проведении служебного расследования по отношению к чиновникам ОГА, которые без тендерных процедур согласовали компании «Жилпромстрой-8» провести капремонта аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Соответсвующие распоряжение опубликовано на сайте Николаевской ОГА.

Отмечается, что согласно распоряжению необходимо провести с 4 до 26 марта 2020 года служебное расследование в отношении чиновников Николаевской ОГА, которые без тендерных процедур согласовали компании «Житлопромбуд-8» проведение капитального ремонта здания аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Также необходимо образовать комиссию по проведению служебного расследования в составе Светланы Русс, Елены Галабир, Владимира Ивановского и Ларисы Славинской. Управлению облгосадминистрации предоставить комиссии до 10 марта информацию и копии документов, связанных с согласованием компании провести капремонта здания аэровокзала.

Комиссия должна будет до 18 марта по результатам служебного расследования составить акт и передать на рассмотрение председателю ОГА.

Контроль за выполнением этого распоряжения Александр Стадник оставил за собой.

Стоит отметить, что журналист Андрей Лохматов в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» расскаал о том, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи лично руководил незаконными работами в терминале николаевского аэропорта, а глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна давил и угрожал руководству аэропорта, требуя объявить тендер под конкретное предприятие без проекта на работы.