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Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник подписал распоряжение о проведении служебного расследования по отношению к чиновникам ОГА, которые без тендерных процедур согласовали компании «Жилпромстрой-8» провести капремонта аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».
Соответсвующие распоряжение опубликовано на сайте Николаевской ОГА.
Отмечается, что согласно распоряжению необходимо провести с 4 до 26 марта 2020 года служебное расследование в отношении чиновников Николаевской ОГА, которые без тендерных процедур согласовали компании «Житлопромбуд-8» проведение капитального ремонта здания аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».
Также необходимо образовать комиссию по проведению служебного расследования в составе Светланы Русс, Елены Галабир, Владимира Ивановского и Ларисы Славинской. Управлению облгосадминистрации предоставить комиссии до 10 марта информацию и копии документов, связанных с согласованием компании провести капремонта здания аэровокзала.
Комиссия должна будет до 18 марта по результатам служебного расследования составить акт и передать на рассмотрение председателю ОГА.
Контроль за выполнением этого распоряжения Александр Стадник оставил за собой.
Стоит отметить, что журналист Андрей Лохматов в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» расскаал о том, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи лично руководил незаконными работами в терминале николаевского аэропорта, а глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна давил и угрожал руководству аэропорта, требуя объявить тендер под конкретное предприятие без проекта на работы.
Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.
Также отметим, что 4 апреля Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора. В решении сказано, что оно набирает законную силу после окончания двадцатидневного срока с даты составления полного судебного решения. То есть решение суда вступит в силу 25 апреля.
В свою очередь исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что предприятие готовит апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда о взыскании с него больше 40 миллионов гривен за ремонт здания аэровокзала. Он также отметил, что готов лично заплатить судебный сбор при подаче апелляционной жалобы.
Также Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.
Отметим, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.
Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».
Также напомним, что вечером 8 июня дождь затопил здание Николаевского аэровокзала, в частности терминал аэропорта, который без тендера отремонтировала строительная компания «Житлопромстрой-8» и теперь пытается отсудить более 40 миллионов из областного бюджета.
В свою очередь директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не видит ничего критичного в том, что недавно реконструированное здание аэровокзала затопило дождем.
11 июня Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».
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Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник подписал распоряжение о проведении служебного расследования по отношению к чиновникам ОГА, которые без тендерных процедур согласовали компании «Жилпромстрой-8» провести капремонта аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».
Соответсвующие распоряжение опубликовано на сайте Николаевской ОГА.
Отмечается, что согласно распоряжению необходимо провести с 4 до 26 марта 2020 года служебное расследование в отношении чиновников Николаевской ОГА, которые без тендерных процедур согласовали компании «Житлопромбуд-8» проведение капитального ремонта здания аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».
Также необходимо образовать комиссию по проведению служебного расследования в составе Светланы Русс, Елены Галабир, Владимира Ивановского и Ларисы Славинской. Управлению облгосадминистрации предоставить комиссии до 10 марта информацию и копии документов, связанных с согласованием компании провести капремонта здания аэровокзала.
Комиссия должна будет до 18 марта по результатам служебного расследования составить акт и передать на рассмотрение председателю ОГА.
Контроль за выполнением этого распоряжения Александр Стадник оставил за собой.
Стоит отметить, что журналист Андрей Лохматов в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» расскаал о том, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи лично руководил незаконными работами в терминале николаевского аэропорта, а глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна давил и угрожал руководству аэропорта, требуя объявить тендер под конкретное предприятие без проекта на работы.
Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.
Также отметим, что 4 апреля Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора. В решении сказано, что оно набирает законную силу после окончания двадцатидневного срока с даты составления полного судебного решения. То есть решение суда вступит в силу 25 апреля.
В свою очередь исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что предприятие готовит апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда о взыскании с него больше 40 миллионов гривен за ремонт здания аэровокзала. Он также отметил, что готов лично заплатить судебный сбор при подаче апелляционной жалобы.
Также Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.
Отметим, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.
Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».
Также напомним, что вечером 8 июня дождь затопил здание Николаевского аэровокзала, в частности терминал аэропорта, который без тендера отремонтировала строительная компания «Житлопромстрой-8» и теперь пытается отсудить более 40 миллионов из областного бюджета.
В свою очередь директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не видит ничего критичного в том, что недавно реконструированное здание аэровокзала затопило дождем.
11 июня Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».