Советник пятого Президента Украины, главы «Европейской солидарности» Петра Порошенко Константин Елисеев считает, что дипломатия действующего главы государства Владимира Зеленского в деле о сбитом МН17, заложенный экс-президентом.

Об этом он написал в своем блоге на LB.ua.

«9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс по первым четырем обвиняемым в совершении этого чудовищного преступления. Несмотря на очевидный дипломатический ляп в виде освобождения ключевого свидетеля Цемах, в очередной раз дипломатии Зеленского повезло с запасом прочности предыдущих лет. Процесс установления истины и определения виновников было начато в первые месте после трагедии. Пятый Президент, благодаря своим активным контактам с международными лидерами пострадавших стран, обеспечил создание Совместной международной следственной группы», — отметил Константин Елисеев.

Он добавил, что в деле важно продолжать отстаивать линию по установлению всех главных виновников катастрофы.

«И хотя в деле о МН17 пока речь идет только о среднем звене, важно не останавливаться на достигнутом и, в сотрудничестве с партнерами, продолжать отстаивать линию по установлению всех главных виновников катастрофы. Никто не удивится, если судом уже в официальном порядке будет установлено, что те, кто отдавали преступные приказы и команду на уничтожение самолета, сидят в высоких кабинетах страны-агрессора», — написал Константин Елисеев.

Напомним, 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук, который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Напомним, что в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.